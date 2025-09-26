Reggio Emilia, riconosce l’autore di un furto e chiama la Volante: denunciato 29enne

Nella serata di ieri, giovedì 25 settembre, intorno alle ore 22:30, operatori della Squadra Volanti, mentre transitavano in via Don Alai durante un consueto servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati da un cittadino che riferiva di aver notato la presenza del possibile autore di un furto da lui subito. Nello specifico l’uomo riferiva di aver subito un furto con strappo del suo telefono cellulare il giorno precedente da parte di un soggetto a lui ignoto e di aver già presentato denuncia subito dopo presso in Questura.
A quel punto gli operatori ricevevano tutte le indicazioni sul presunto autore e si mettevano sulle sue tracce. Poco distante, in via Eritrea, gli agenti rintracciavano il soggetto, così come descritto, con quest’ultimo che tentava di allontanarsi affrettando il passo ma veniva prontamente bloccato. Si trattava di un 29enne originario del Burkina Faso, già noto alle Forze di Polizia per via di diversi precedenti, il quale, sebbene non fosse in possesso del telefono cellulare, veniva riconosciuto dalla vittima quale autore del furto.
Il 29enne veniva così accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine degli accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto con strappo.