Marconi Express: dal 30 settembre all’11 ottobre servizio su monorotaia sospeso per manutenzione programmata, attivi i bus-navetta

Marconi Express comunica che, da martedì 30 settembre a sabato 11 ottobre, il servizio su monorotaia sarà sospeso, come previsto dal programma di manutenzione volto a garantire la qualità del servizio.

Durante tale periodo verrà ripristinata la resina sulla via di corsa e saranno eseguite altre lavorazioni minori, che sono state accorpate per ridurre il disagio per i passeggeri e interferire il meno possibile con il traffico dell’aeroporto Marconi in occasione delle festività e delle principali fiere.

Il servizio su monorotaia tornerà regolare alle ore 5.40 di domenica 12 ottobre.

Nel corso della sospensione del servizio su monorotaia, dalle ore 5.40 a mezzanotte il collegamento tra l’aeroporto e la stazione centrale di Bologna, e viceversa, sarà effettuato attraverso bus-navetta, con i seguenti punti di partenza: all’aeroporto al piano terra all’uscita arrivi; alla stazione Lazzaretto in via Terracini; alla stazione centrale in via Carracci.

I trasferimenti durano circa 25 minuti, con fermata intermedia alla stazione Lazzaretto.

I costi e le modalità di acquisto dei biglietti per il servizio sostitutivo su bus-navetta sono i medesimi del servizio su monorotaia.

Qualora l’intervento di ripristino della resina subisse variazioni, informazioni aggiornate saranno date sul sito e su tutti i canali di Marconi Express.