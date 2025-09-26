La Reggiana Calcio dona cinque smart tv alla Pediatria del Santa Maria Nuova

I calciatori e le calciatrici della prima squadra della Reggiana Calcio– stagione 2024/2025 – hanno donato alla Pediatria del Santa Maria Nuova cinque smart tv per le stanze dei piccoli ricoverati.

L’idea è partita da atleti ed atlete che essendo anche genitori, si sono trovati a vivere esperienze in reparto con i loro figli. Per questo motivo hanno pensato di compiere un gesto concreto a sostegno della struttura di Pediatria allo scopo di aumentare il comfort dei piccoli degenti.

La società sportiva Reggiana insieme al proprio partner Miza it innovation ha voluto dare seguito alla volontà dei giocatori e delle giocatrici andando a donare le nuove dotazioni per le stanze di degenza. Nei giorni scorsi i dirigenti della squadra e un rappresentante dell’azienda di Rivalta che si occupa di infrastrutture hardware e di servizi legati alla sicurezza informatica si sono recati in Ospedale per la consegna delle smart Tv.

A ringraziare di cuore per la donazione sono stati il Direttore del Presidio ospedaliero provinciale Santa Maria Nuova Giorgio Mazzi, il Direttore della Pediatria Alessandro De Fanti e il coordinatore infermieristico Danilo Ignone.