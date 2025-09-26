Individuato a Bologna dalla Polizia un appartamento sede di attività illecite

La Polizia di Stato di Bologna, nella mattinata di ieri a seguito di un controllo presso un appartamento Acer, ha tratto in arresto un cittadino tunisino per spaccio di cocaina e ha denunciato un cittadino italiano per favoreggiamento all’immigrazione clandestina e ricettazione.

Nello specifico, la squadra di polizia giudiziaria del Commissariato Bolognina-Pontevecchio, ha sottoposto a controllo un’abitazione Acer sita in via Dagnini, a seguito di diverse segnalazioni di attività sospette da parte dei residenti.

Nell’abitazione, composta da otto stanze, gli Agenti hanno identificato 6 persone di diversa età e nazionalità, tra cui anche un cittadino italiano classe 1972, figlio della locataria dell’abitazione; dopodiché hanno proceduto ad un accurato controllo dei locali.

Da queste attività è emerso che all’interno di una stanza in uso ad un cittadino tunisino classe 1965, irregolare sul territorio nazionale, erano occultati 31 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, sostanza da taglio, materiali per il confezionamento e una pistola metallica da soft air. Quest’ultimo, con numerosi precedenti per spaccio, porto d’armi e immigrazione clandestina, al temine delle attività è stato tratto in arresto, con fissazione del rito direttissimo per la mattinata odierna.

Un cittadino marocchino dell’84 è stato, invece, trovato in possesso di un grammo di hashish e un grammo di crack, e per tale motivo è stato sanzionato in via amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Quest’ultimo, irregolare sul territorio nazionale, risultava avere a carico diversi precedenti specifici, e gli veniva notificato anche un provvedimento di ammonimento del Questore, nell’ambito di un procedimento per codice rosso.

All’interno dell’abitazione i poliziotti hanno identificato un altro cittadino straniero irregolare, un marocchino del 1998, con numerosi procedimenti a suo carico in materia di stupefacenti e porto d’armi e oggetti atti ad offendere.

Infine, erano presenti due donne incensurate, una italiana e una brasiliana.

Nell’ambito delle attività di perquisizione gli Agenti hanno rinvenuto 6 biciclette elettriche, 2 biciclette da passeggio e 3 monopattini, di cui il cittadino italiano non ha saputo giustificarne la legittima provenienza.

Al termine delle attività, quest’ultimo è stato dunque denunciato per i reati di ricettazione e favoreggiamento all’immigrazione clandestina per la presenza dei 3 stranieri irregolari, i quali sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le valutazioni di competenza.