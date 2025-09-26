I NAS di Parma hanno intensificato i controlli sullo street food. Contestazioni e sanzioni

Nell’ambito dell’operazione “Estate Tranquilla 2025”, disposta su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i Carabinieri del NAS di Parma, nelle scorse settimane, hanno intensificato i controlli igienico-sanitari presso le attività di street food, anche al fine di prevenire e contrastare i rischi da botulino alimentare, connessi alla non corretta preparazione, conservazione e somministrazione di alimenti.

Provincia di Parma

A Parma è stata effettuata un’ispezione presso un venditore ambulante: accertata la mancata predisposizione del manuale di autocontrollo redatto secondo i principi del sistema H.A.C.C.P.; nei confronti della legale rappresentante è stata emessa una diffida.

Nel corso di una festa pubblica in Val Baganza sono state contestate violazioni amministrative a diversi food truck:

– comminata sanzione di 1.000 euro e diffida per carenze igieniche dovute alla presenza di

numerose formiche nei pressi della friggitrice, nonché per l’omessa predisposizione di un

registro degli allergeni;

– diffida a un ulteriore esercente per mancata predisposizione del registro allergeni;

– comminata sanzione di 2.000 euro e diffida a un terzo operatore, per la mancata attuazione delle procedure del manuale HACCP, con rinvenimento di piadine scadute (immediatamente smaltite in autocontrollo), oltre alla mancata predisposizione del registro allergeni.

Nell’Appennino parmense, presso due food truck, è stata riscontrata la mancata corrispondenza tra l’elenco degli allergeni e i menù esposti: ai titolari è stata emessa una diffida.

Nella Bassa Parmense, in occasione di una manifestazione estemporanea, un’attività di street food è stata diffidata per la mancata predisposizione del registro allergeni.

Provincia di Reggio Emilia

In Val d’Enza, durante una manifestazione estemporanea, un food truck è stato sanzionato, per l’importo di 1.000 euro, per carenze igienico-sanitarie legate alla conservazione delle materie prime, rinvenute in contenitori termici sporchi e a diretto contatto con la pavimentazione.

Provincia di Modena

Nella Bassa modenese, in occasione di una manifestazione temporanea, un esercente è stato sanzionato con 2.000 euro per l’omessa predisposizione del manuale HACCP.

L’attività di controllo, che si è protratta per alcune settimane, rientra nella cornice dei servizi straordinari disposti a livello nazionale per garantire ai cittadini una fruizione sicura degli alimenti durante la stagione estiva, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dei rischi da botulino alimentare, pericolosa tossinfezione che può derivare da pratiche scorrette di preparazione e conservazione dei cibi.