Serena Rossi al Teatro Duse di Bologna con ‘Serenata a Napoli’

S’intitola ‘Serenata a Napoli’ lo spettacolo di musica e parole che Serena Rossi dedica alla sua città e che andrà in scena il 27 e 28 settembre (sabato ore 21, domenica ore 18) al Teatro Duse di Bologna.

Lo show, che torna sul palco vi Cartoleria a grande richiesta del pubblico dopo il sold out della scorsa stagione, è un intreccio notturno di racconti e note in cui una canzone apre una storia che richiama una melodia, che rimanda a sua volta ad una leggenda e arriva ad una ninna nanna. Al centro, la città più misteriosa del mondo che ha confuso anche le sirene e che ha una sua filosofia, un suo immaginario, una sua religione.

A Napoli Serena Rossi dedica, dunque, la sua serenata, cantando le canzoni dell’infanzia, vissuta tra il Vesuvio e il mare. L’attrice e cantante farà così rivivere le voci e i vicoli di quella terra tellurica, i canti e le feste per cogliere l’essenza immortale di una città che vibra di fascino e di storia.

Info: Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.itteatroduse.it

 

















