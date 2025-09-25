Dentro l’Esprit: un nuovo progetto dell’Associazione Circe e TANK al Padiglione Esprit Nouveau per l’autunno

Dentro l’Esprit è un nuovo progetto artistico e performativo a cura di Tank e di Associazione Circe, che prende il via presso il Padiglione dell’Esprit Nouveau di Le Corbusier, alle porte del Fiera District di Bologna, a partire dal 2 ottobre.

Dopo le iniziative realizzate nell’ambito del cartellone di eventi culturali Bologna Estate, con il progetto Dentro l’Esprit, anche la stagione autunnale del Padiglione Esprit Nouveau offre alla città un ricco calendario di appuntamenti e iniziative. Costruito nel 1925 su progetto di Le Corbusier per l’Esposizione Internazionale di Parigi e ricostruito a Bologna nel 1977, il Padiglione EN si presenta ancora una volta come centro pulsante di iniziative culturali, con una proposta multidisciplinare che, con la curatela di TANK, in questa occasione si muove in maniera inedita intorno alla musica.

Per tutto il mese di ottobre fino al 2 novembre il Padiglione dell’Esprit Nouveau offrirà inedite prospettive culturali, in grado di amplificare la portata estetica e sociale delle attività di Associazione Circe e TANK, che trasformeranno il Padiglione dell’Esprit Nouveau in luogo di incontro, esplorazione e condivisione, dove ogni evento racconta la capacità dello spazio di divenire esperienza collettiva.

Dentro l’Esprit rappresenta una ricerca di nuove forme culturali, tra arte, musica, performance e pratiche inclusive, con un programma di incontri, performance e installazioni sonore che intrecceranno la visione di Le Corbusier – per cui lo spazio è al tempo stesso funzione, incontro e possibilità – con le pratiche del TANK, che da sempre concepisce lo spazio come esperienza collettiva e culturale.

I consueti eventi di clubbing e concerti a cura di TANK continueranno invece a svolgersi nella sede principale, in via Emilio Zago 14.

Lo spazio verrà concesso temporaneamente ad Associazione Circe dal Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna, nell’ambito del progetto Esprit Nouveau Bologna 2025-2027 che valorizza il Padiglione Esprit Nouveau bolognese a 100 anni dalla progettazione dell’originale parigino, e a seguito dell’avviso pubblico per la selezione di progetti culturali presso il celebre Padiglione, luogo simbolo dell’architettura moderna, pensato come spazio modulare e sperimentale, capace di accogliere nuove forme di vita e di cultura.

Dentro l’Esprit | Ottobre 2025

Programma completo

2 ottobre – Opening Dentro l’Esprit

Exhibition + Stromboli Live | 17:00 – 23:00

4 – 5 ottobre – FEIQ

Festival di Editoria Indipendente Queer e pratiche performative

Sabato 4 ottobre ore 15 – 22 | Domenica 5 ottobre ore 15 – 24

7 – 9 ottobre – Parole in Musica

Laboratorio musicale per cittadini stranieri in collaborazione con il CEFAL di Bologna

14 – 16 / 20 – 21 / 28 – 30 ottobre – Workshop di Sound Design e Produzione Musicale in Ableton Live

ore 19 – 22.30 | Iscrizioni aperte

Instructor: ODIA

17 ottobre – Exhibition + Live Set

19 ottobre – BOUDICA: DJ Workshop

21 ottobre – Speciale Open Session: Guest ABO ABO, ore 19 – 23.30 (ingresso gratuito)

In collaborazione con Start from Scratch e Pioneer DJ

Instructor: Samantha Togni | ore 16 – 19

22 ottobre – CONSCIOUS, SUSTAINABLE, CLUBBING

Dall’industria musicale al clubbing: pratiche e visioni per un presente sostenibile

ore 19 – 22

25 ottobre – Aware Safer Clubbing: pratiche di cura e resistenza nella nightlife

Panel moderato da Claudia Attimonelli (docente di Media e Gender Studies, Università di Bari), con Gabriele Capponi (Frega Festival) e Madalba (DJ e producer, resident Tresor). Un dialogo sulle pratiche di aware safer clubbing come strumenti di cura, inclusione e resistenza nella nightlife.

ore 19 – 22

31 ottobre – Palestinian Sound Archive

Majazz Project – insieme al fondatore Mo’min Swaitat | ore 17 – 23

2 novembre – Closing Party

Live di Daniela Cattivelli | ore 17 – 23

Per informazioni: tank.serbatoioculturale@gmail.com