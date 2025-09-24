Torna InspireHER, il bootcamp per le donne che vogliono costruire il futuro della tecnologia in Italia

Dopo il successo della prima edizione, torna InspireHER, il bootcamp ideato da NTT DATA Italia per ispirare e affiancare le donne interessate ad esplorare il mondo dell’Intelligenza Artificiale.

L’evento, in programma venerdì 26 e sabato 27 settembre al BOOM Knowledge Hub di Osteria Grande (BO), offrirà due giornate immersive di formazione e networking, un’occasione concreta per acquisire nuove competenze e aprire le porte a opportunità professionali nel mondo STEM.

InspireHER è pensato per tutte le donne appassionate di tecnologia, indipendentemente dal percorso di studi. Attraverso workshop pratici guidati dagli esperti di NTT DATA, le partecipanti potranno apprendere i fondamenti del Natural Language Processing (NLP) e dell’Intelligenza Artificiale e metterli subito in pratica. Un’occasione unica per sperimentare e vivere la tecnologia in prima persona, confrontarsi con altre donne e trasformare idee in progetti concreti.

Con InspireHER, NTT DATA rinnova il proprio impegno nel promuovere la parità di genere nel settore tecnologico, creando occasioni concrete per ridurre il gender gap e valorizzare il talento femminile. Il progetto offre non solo formazione tecnica di alto livello a cura degli esperti NTT DATA, ma anche networking e opportunità di crescita professionale, incoraggiando le donne a diventare protagoniste dell’innovazione in Italia e a contribuire con le proprie competenze allo sviluppo di soluzioni digitali di valore.

“NTT DATA si impegna a promuovere una cultura inclusiva, valorizzando ogni forma di diversità come leva strategica per l’innovazione“, spiega Francesca Anoja, Head of People & Culture di NTT DATA Italia. “Questo impegno si traduce in progettualità concrete pensate per attrarre e coinvolgere persone con competenze distintive, esperienze eterogenee e prospettive uniche, riconoscendo nella pluralità dei talenti una risorsa strategica per l’innovazione e la crescita sostenibile. In un settore dove il gender gap è ancora una sfida concreta, iniziative come InspireHER sono fondamentali per favorire la condivisione di conoscenze e creare reti di supporto e scambio reciproco in cui ciò che conta non è il punto di partenza né il bagaglio iniziale, ma la determinazione a crescere e la fiducia nell’apprendimento continuo. La nostra azienda è il motore che trasforma questo impegno in risultati concreti, accompagnando ogni talento nel proprio percorso di sviluppo attraverso formazione, mentoring e opportunità reali di crescita”.

Alla prima edizione di InspireHER lo scorso anno, hanno partecipato 43 donne con percorsi formativi e professionali molto diversi – dalle ingegnere gestionali e informatiche, a professioniste e figure con profili umanistici. Il gruppo vincitore ha sviluppato Glowbot, un chatbot progettato per supportare gli utenti nella scelta di prodotti skincare.

Anche quest’anno le vincitrici avranno accesso a un percorso di orientamento professionale a cura di NTT DATA Italia che include supporto nella stesura del CV, consigli per affrontare al meglio i colloqui e simulazioni con il team HR: strumenti concreti per avviare con sicurezza la propria carriera.

Oltre ai workshop, le partecipanti potranno assistere a talk ispirazionali tenuti da figure femminili di rilievo del mondo aziendale e accademico: interverranno la prof.ssa Paola Fabbri, Delegata del Rettore dell’Università di Bologna per l’orientamento in uscita, job placement e Alumni; la prof.ssa Maria Letizia Guerra, Delegata dell’Università di Bologna per l’impegno pubblico; Valentina Davani, Responsabile Soluzioni Digitali Mercato Sistemi Informativi di Gruppo Hera; e Roberta Bellodi, Senior Director, Business Development Financial Services di NTT DATA.

Come partecipare a InspireHER 2025

I posti sono limitati. Per iscriversi, le interessate possono inviare la propria candidatura e il CV sul sito NTT DATA. I gruppi di lavoro saranno organizzati in modo da valorizzare esperienze e competenze differenti, creando un ambiente stimolante per confrontarsi, condividere idee e generare soluzioni innovative.