mercoledì, 24 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaPrende in prestito la patente del coinquilino e fa un incidente: denunciato...





Prende in prestito la patente del coinquilino e fa un incidente: denunciato a San Lazzaro

BolognaCronacaSan Lazzaro di Savena
Tempo di lettura 1 min.

Protagonista un 43enne pakistano che agli agenti della Polizia locale di San Lazzaro aveva mostrato i documenti di un’altra persona più giovane di 13 anni

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Visto che non aveva mai conseguito la patente ha pensato bene di prenderla in prestito dal suo coinquilino per mettersi alla guida di un’auto, ma è stato scoperto dagli agenti della Polizia Locale di San Lazzaro e denunciato. È quanto accaduto a un cittadino pakistano di 43 anni, residente a Castel San Pietro, che nei giorni scorsi è rimasto coinvolto in un incidente all’incrocio tra via Pollastri e via Primo Levi a San Lazzaro.

All’arrivo di una pattuglia della Polizia Locale, il 43enne ha immediatamente consegnato tutti i suoi documenti: una patente di guida, la carta d’identità e il libretto di circolazione dell’auto. Agli agenti però era apparso subito chiaro come la persona che era raffigurata nei documenti fosse davvero poco somigliante a quella che si trovava di fronte a loro in quel momento. Per questo hanno accompagnato il 43enne negli uffici del Comando di via Salvo d’Acquisto dove, dopo gli accertamenti del caso, hanno scoperto come i documenti in realtà appartenessero sì a un cittadino pakistano ma di 13 anni più giovane.

A quel punto al 43enne non è rimasto che ammettere l’inganno: siccome da quando era in Italia non aveva mai preso la patente, per mettersi alla guida dell’auto aveva pensato di utilizzare quella del suo coinquilino. Per questo è stato denunciato per sostituzione di persona e guida senza patente che prevede una sanzione pecuniaria da 5mila fino a 30mila euro.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.