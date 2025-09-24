Francesca Albanese a Reggio Emilia per “Finalmente Domenica”

Domenica 28 settembre, al Teatro Municipale Valli (ore 10.30), Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, presenterà il suo nuovo libro Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina (Rizzoli, 2025), nell’ambito di Finalmente Domenica, la rassegna di incontri con scrittori e autori dei I Teatri di Reggio Emilia. Con lei dialogheranno Tommaso Dotti e Nicola Giacché di Digital Freaks.

L’incontro sarà un appuntamento speciale della rassegna, nato da una collaborazione tra Comune di Reggio Emilia, Fondazione I Teatri, Fondazione E35 e Digital Freaks e vedrà anche un momento di particolare rilievo: il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari consegnerà a Francesca Albanese il Primo Tricolore, il più importante riconoscimento cittadino.

“Francesca Albanese, dal 2022 relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, è da tempo al centro di attacchi soprattutto da ambienti politici vicini agli Stati Uniti e Israele ed il 9 luglio l’amministrazione Trump ha imposto delle sanzioni nei suoi confronti per il suo ultimo rapporto su Israele e Gaza” – ha dichiarato il Sindaco del Comune di Reggio Emilia Marco Massari – Averla ospite della nostra città rappresenta un onore e una responsabilità. É un onore conferirle il Primo Tricolore, il più importante riconoscimento assegnato a chi si è distinto per impegno morale o civile o culturale interpretando i valori rappresentati dalla nostra bandiera, nata a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797. La responsabilità è condividere il messaggio di denuncia e di dolore per quanto il governo israeliano ha compiuto e compie contro il popolo palestinese, a Gaza, dove è in atto un genocidio, e in Cisgiordania, con un obiettivo sempre più chiaro di pulizia etnica. Responsabilità è essere al suo fianco nel sostenere il peso delle campagne diffamatorie di cui è bersaglio da diversi mesi. Noi stiamo con Francesca Albanese”.

La presenza di Albanese a Reggio Emilia si colloca nel solco di una tradizione che lega profondamente la città alle battaglie per l’autodeterminazione e i diritti dei popoli. Reggio Emilia, a partire dagli anni ’60, è stata protagonista di movimenti di solidarietà internazionale: dal sostegno all’indipendenza del Mozambico e alla causa vietnamita, alla lotta di Nelson Mandela contro l’apartheid, fino alla vicinanza durante la guerra nei Balcani e al costante supporto alla causa palestinese. Momenti storici come la conferenza internazionali ospitata nel Teatro Valli nel 1973 a favore delle lotte per l’indipendenza dei popoli dell’Africa australe, o quella organizzata sempre in Teatro contro l’apartheid nel 1978, promossa nell’anno dedicato dall’ONU, ne sono testimonianza.

Oggi questo impegno si rinnova anche attraverso il gemellaggio con la città palestinese di Beit Jala, firmato nel 2019 e rinnovato nel settembre 2023, che ha dato vita al Tavolo di coordinamento del Gemellaggio, coordinato da Fondazione E35, unendo numerose associazioni, fondazioni e organizzazioni non governative del territorio impegnati in progetti e iniziative di cooperazione e solidarietà, contribuendo a costruire percorsi e progetti di solidarietà e dialogo, accogliendo a Reggio Emilia voci palestinesi e israeliane impegnate nella ricerca di convivenza e pace.

L’invito a Francesca Albanese si inserisce in questa storia e ne rinnova il significato: dare voce a chi opera per raccontare la condizione palestinese e ribadire il valore delle Nazioni Unite come spazio di equilibrio internazionale fondato sul multilateralismo. Quando il mondo dorme raccoglie dieci storie, dieci vite che restituiscono un volto e un nome a ciò che spesso rischia di essere ridotto a mera cronaca.

Il conferimento del Primo Tricolore a Francesca Albanese rappresenta il riconoscimento di un impegno che va oltre la testimonianza: un invito ad ascoltare, comprendere e mantenere viva la ricerca di giustizia e pace.

Prenotazioni obbligatorie e gratuite (1 euro di commissione) su www.iteatri.re.it a questo link: https://bit.ly/ALBANESE