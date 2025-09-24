A San Lazzaro i mattoncini della Lego invadono la Mediateca

Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 va in scena “Mattoncini in Mediateca”, un evento pensato per appassionati di tutte le età che amano le costruzioni Lego. L’iniziativa, promossa dal gruppo Romagna LUG, offre un ricco calendario di esperienze: esposizioni di diorami a tema, collezioni private, set commerciali, aree dedicate al gioco libero e uno spazio vendita specializzato, il tutto con ingresso gratuito (sabato dalle 14 alle 19.30 e domenica dalle 10 alle 19).

All’interno degli spazi allestiti in Mediateca gli appassionati dei celebri mattoncini colorati potranno ammirare le più svariate creazioni: da una un’intera città composta da strade, mezzi, edifici e treni in movimento, alle astronavi di Star Wars passando per i dinosauri di Jurassic World, ambientazioni dell’epoca dei pirati, indiani e cowboy, templi e monumenti storici dell’età greco/romana e tanto altro. Per chi desidera cimentarsi in prima persona nell’ideazione e costruzione, l’area gioco libero metterà a disposizione tantissimi mattoncini, garantendo momenti di condivisione, creatività e svago per bambini, giovani e adulti.

Non mancherà anche un’area vendita dedicata agli appassionati che desiderano ampliare le proprie collezioni: set ufficiali Lego saranno disponibili tramite rivenditori specializzati. RomagnaLUG (Lego User Group) è un gruppo di amici tutti provenienti da varie zone della Romagna e uniti da un comune interesse: il mattoncino prodotto dalla famosa LEGO. Le loro esposizioni comprendono sia collezioni personali di articoli ufficiali prodotti negli anni dalla Lego sia MOC (costruzioni personali) realizzate dai membri del gruppo romagnolo.