Si è insediato il nuovo Capo Ufficio al Comando dei Carabinieri di Reggio Emilia

Si è insediato il nuovo Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia: si tratta del Tenente Colonnello Giovanni Martufi 48enne, sposato con due figli, originario del frusinate. L’Ufficiale, laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza e con un Master di II livello in “Governance della Pubblica Amministrazione”, proviene da Viadana (MN) dove dal 2021 ad oggi ha guidato il locale comando della Compagnia Carabinieri.

Nei 5 anni precedenti (2016 – 2021) è stato a Parma dove ha retto il comando del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale e dove si è occupato dei reati di maggiore gravità perpetrati in tutta la provincia parmense. Precedentemente, dal 2008 al 2016, ha svolto il medesimo incarico di Comandante di Nucleo Investigativo presso il Comando Provinciale di Viterbo. Nel 2005, sino al 2008, ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castrovillari, in provincia di Cosenza, dove ha avuto modo di seguire inchieste di rilievo anche in ordine alla criminalità organizzata. Ancor prima ha svolto l’incarico di Ufficiale inquadratore presso la Scuola Marescialli Carabinieri di Velletri (RM). Ora il nuovo incarico: il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri l’ha destinato quale Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale di Reggio Emilia. Durate la sua carriera l’Ufficiale, nei vari comandi operativi in cui è stato, ha coordinato e diretto importanti operazioni di servizio contro la criminalità comune e quella organizzata.

Subentra al tenente Colonnello Gianluigi Bevacqua trasferito al Reparto Operativo del Comando Provinciale di Gorizia. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Orlando Hiromi Narducci ha ringraziato il Tenente Colonnello Gianluigi Bevacqua per la proficua, competente collaborazione professionale garantita ad ogni livello, augurandogli un grande in bocca al lupo per il nuovo incarico. Contestualmente, il Comandante Provinciale ha inteso accogliere il Tenente Colonnello Giovanni Martufi sottolineandone il grande bagaglio professionale ed esperienziale. “Al Tenente Colonnello Giovanni Martufi – ha commentato il Col. Orlando Hiromi Narducci – l’augurio di un buon lavoro nella certezza che potrò contare su un valido collaboratore per qualificare le attività su un territorio importante quale quello della provincia di Reggio Emilia ma, soprattutto, svolgere, insieme a tutti noi Carabinieri reggiani, l’insostituibile funzione del servizio di rassicurazione sociale a favore dei cittadini, la cui sicurezza è l’obiettivo prioritario affidato a noi Carabinieri”.