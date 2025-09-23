Manifestazione per Gaza, i responsabili di imbrattamenti e danni saranno denunciati

Così l’assessore alla Manutenzione e pulizia della città Simone Borsari: “Nel corso della manifestazione di ieri, che ha visto la partecipazione pacifica di decine di migliaia di cittadini, si sono riscontrati alcuni danneggiamenti ad opera di un ristretto gruppo di persone. La prima stima dei danni ammonta a circa 18mila euro, tra imbrattamenti di muri, cassonetti danneggiati e cestoni divelti. Il Comune provvederà alla pulizia dei muri e a denunciare, con richiesta dei danni, i responsabili che saranno identificati dalle autorità competenti”.
