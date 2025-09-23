Alto Reno Terme: scivola mentre cerca funghi, recuperato dal Soccorso Alpino

martedì, 23 Settembre 2025
Momenti di paura per un 60enne di San Pietro in Casale che nella mattinata di oggi, mentre era in cerca di funghi nella borgata di Casa Pacchioni a Granaglione, è scivolato lungo un canalone riportando diversi traumi. Nonostante fosse solo, l’uomo è riuscito a dare l’allarme.

Erano da poco passate le 11:00 quando la Centrale Operativa Emilia Est ha inviato l’ambulanza di Porretta, il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Corno alle Scale e l’elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS.  L’uomo è stato raggiunto in breve tempo dall’elisoccorso che ha sbarcato il personale con verricello. Dopo valutazione da parte del medico anestesista, il paziente è stato stabilizzato e immobilizzato sulla barella. Nel frattempo i tecnici territoriali hanno
provveduto a spostare la barella in una zona che consentisse il recupero con il verricello.

L’area è caratterizza da vegetazione ad alto fusto. Lo spostamento è stato fatto con modalità alpinistiche, con la tecnica del contrappeso. Una volta recuperato il fungaiolo è stato trasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.

















