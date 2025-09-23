Alcune chiusure programmate sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna e sul Ramo di allacciamento Strada Nuova Bazzanese/Tangenziale, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sulla Tangenziale di Bologna: sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il ramo di immissione sulla Strada Nuova Bazzanese, verso Bologna Centro/Casalecchio di Reno.

sul Ramo di allacciamento Strada Nuova Bazzanese/Tangenziale: sarà chiusa, per chi proviene da Vignola, l’immissione sulla Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale o lo svincolo 1 bis SP569 di Vignola – Zola Predosa.

**

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 settembre, sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli: in entrata verso Casalecchio/A1: svincolo 10 Zona Industriale Roveri; in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14: svincolo 11 bis Castenaso-Ravenna.

**

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna.

L’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: via Chiavicone, SS64, SP3 via Marconi e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.

**

Sul Raccordo Sasso Marconi-SS64 Porrettana (R43), per consentire attività di ispezione e manutenzione sottopasso “Battedizzetto”, dalle 21:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi svincolo, in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia di percorrere la SP325 Val di Setta.