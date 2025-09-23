1,1 kg di cocaina in auto: corriere della droga arrestato al casello di Valsamoggia

La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato un cittadino straniero di 30 anni, residente nella provincia di Forlì, perché trovato in possesso di un panetto contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 1,100 kg.

Nello specifico, venerdì 19 settembre, nel corso della consueta attività di controllo e vigilanza stradale svolta dalla Sottosezione Polizia Stradale di Bologna, nei pressi del casello autostradale di Valsamoggia gli Agenti hanno controllato l’automobile guidata dallo straniero, che durante le verifiche è apparso nervoso e tremante senza averne valide motivazioni.

Il soggetto è stato accompagnato presso gli Uffici per ulteriori e più approfonditi accertamenti durante i quali è stato trovato, in un vano appositamente ricavato nell’auto, un involucro termosaldato all’interno del quale era inserita la sostanza stupefacente, poi rivelatasi grazie agli esami di laboratorio essere cocaina, del peso complessivo di kg 1,100.

La sostanza, subito sequestrata, avrebbe potuto fruttare fino a 100.000 euro. L’uomo, dunque, è stato arrestato e subito associato presso la Casa Circondariale di Bologna.

Lunedì 16 settembre, invece, la Squadra Mobile di Bologna ha effettuato due arresti in flagranza di reato in piazza della Pace, a seguito di alcune segnalazioni di attività di spaccio.

L’appostamento degli Agenti consentiva di rilevare che due giovani, dopo essersi scambiati qualcosa, approcciavano il conducente di un’autovettura. Successivamente il più giovane dei due saliva in auto e, dopo avere consegnato qualcosa al conducente, riceveva del denaro che, una volta sceso dall’auto, consegnava all’amico.

Alcuni dei poliziotti in borghese procedevano a seguire e a bloccare, poco distante, l’autovettura. Il conducente consegnava alcune dosi di cocaina appena acquistate.

Avuta conferma della cessione, i restanti operatori di Polizia proseguivano il pedinamento dei due giovani individuandone l’abitazione. La perquisizione domiciliare consentiva, poi, di rinvenire, nelle cantine complessivamente 1 chilo e due etti di hashish e 10 grammi di cocaina, oltre che una somma di qualche migliaio di euro in contanti.

Sulla scorta di quanto accertato, i due giovani marocchini, di cui uno minore, venivano tratti in arresto ed associati rispettivamente presso il carcere di Bologna e presso il carcere minorile di Ancona a disposizione delle rispettive Autorità Giudiziarie. Il GIP del Tribunale dei Minori, dopo avere convalidato l’arresto, emetteva la misura della custodia domestica a carico del minore.

Si rappresenta che si procede in ambito di indagini preliminari con la presunzione di innocenza degli arrestati.