lunedì, 22 Settembre 2025
Reggio Emilia: litiga e ferisce per strada un uomo. Denunciato





Reggio Emilia: litiga e ferisce per strada un uomo. Denunciato

Nel pomeriggio di ieri, domenica 21 settembre, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Bainsizza a seguito di una segnalazione, giunta alla Sala Operativa della Questura, di una lite in corso tra due soggetti.

Giunti sul posto gli agenti hanno rintracciato immediatamente uno dei due soggetti segnalati, il quale presentava una ferita da arma da taglio al cavo ascellare e riferiva di essersela procurata al culmine di una lite con un altro soggetto di cui forniva una descrizione in merito al vestiario e all’aspetto fisico.

Dopo qualche minuto, gli operatori della Squadra Volanti riuscivano a rintracciare il secondo soggetto in questione, identificato per un 33enne di origini camerunensi, il quale si mostrava sin da subito per nulla collaborativo con gli operatori tentando, a più riprese, di eludere le attività di controllo e scagliarsi contro gli agenti che riuscivano però a fermarlo.

Il 33enne veniva così accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate nonché porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello, immediatamente posto sotto sequestro.

















