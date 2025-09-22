Nodo di Bologna: provvedimenti sulla viabilità per manifestazione in corso

Alle 14:30 circa, in corrispondenza del nodo autostradale dell’area metropolitana di Bologna, a causa di una manifestazione che sta interessando anche il nastro autostradale, sono stati disposti i seguenti provvedimenti:

A14 Bologna-Taranto, chiusura del tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la A13 Bologna-Padova, verso Ancona;

A14 Bologna-Taranto, chiusura del tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la A13, verso la A1 Milano-Napoli;

Tangenziale di Bologna, chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 7 bis SS 64 Ferrara, in entrambe le direzioni;

Raccordo di Casalecchio, chiusura del tratto compreso tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14, verso Bologna;

A13 Bologna-Padova, chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e il bivio con la A14, verso Bologna.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Orte, e percorrere la E45.

Agli utenti provenienti da Padova e diretti verso Firenze, si consiglia di uscire a Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Bologna Casalecchio.

Agli utenti provenienti da Ancona e diretti verso Milano, si consiglia di uscire a Ravenna sulla D14 Diramazione di Ravenna, seguire la SS6 Adriatica e rientrare in autostrada a Ferrara sud sulla A13, successivamente proseguire sulla A4 Milano-Brescia in direzione Milano. Percorso inverso per gli utenti provenienti da Milano e diretti verso Ancona.