Al parco con le dosi pronte per lo spaccio: arrestati a Reggio Emilia

Si trovavano nei pressi del parco Delle Fonderie di via Galliani a Reggio Emilia quando venivano avvicinati dai militari della sezione radiomobile di Reggio Emilia per un controllo. I due uomini, un 42enne e un 44enne tunisini, alla vista dei Carabinieri mostravano un atteggiamento preoccupato e per questo ritenuto sospetto. In particolare uno dei due gettava a terra un fazzoletto mentre l’altro tentava di allontanarsi. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15:00.

A seguito dei controlli, all’interno del fazzoletto recuperato dai carabinieri veniva rinvenuto un involucro contenente cocaina del peso di circa 3 grammi, mentre nella borsa posta sul lato della bicicletta in uso a colui che cercava di allontanarsi venivano rinvenute una trentina di dosi di eroina già confezionate e pronte allo spaccio per un peso di 30 grammi. In disponibilità dell’uomo che si era disfatto della cocaina i militari rinvenivano 115 euro in banconote di vario taglio.

Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno arrestato i due tunisini residenti a Reggio Emilia, ristretti al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura di Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.