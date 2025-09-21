Violento incendio nel capannone della DSV di Modena

Nella mattinata di oggi si è sviluppato un grosso incendio nel capannone della DSV in via Brigatti nella zona industriale di Modena accanto alla tangenziale Carducci, tra via Jugoslavia e via Francia. Coinvolto un magazzino-deposito logistica di pezzi meccanici. Sette squadre dei vigili del fuoco sul posto provenienti anche da altri Comandi, operazioni in corso.
L’AUSL consiglia a tutti i residenti nel raggio di 200 metri dall’incendio di tenere le finestre chiuse e di evitare di utilizzare i condizionatori per prevenire l’ingresso di fumi.