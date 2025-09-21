Nuove collezioni, ricerca stilistica e innovazione tecnologica: Panariagroup tra i protagonisti di Cersaie 2025

Panariagroup, realtà industriale italiana di riferimento a livello globale nella produzione e distribuzione di superfici ceramiche di alta qualità, conferma anche per il 2025 la propria partecipazione a Cersaie, il più importante appuntamento internazionale dedicato alla ceramica e all’arredobagno.

La manifestazione, in programma dal 22 al 26 settembre presso il quartiere fieristico di Bologna, rappresenta da sempre un punto di incontro imprescindibile per progettisti, architetti, designer e retailer alla ricerca di soluzioni d’avanguardia, ispirazioni materiche e nuove tendenze per l’abitare contemporaneo.

Panariagroup sarà presente con un allestimento d’impatto all’interno della Hall 30, dove presenterà al mercato le ultime novità di 7 dei suoi 13 brand: Cotto d’Este, Lea Ceramiche, Panaria Ceramica, Maxa, Love Tiles, Margres e Gresart. Una proposta trasversale e articolata, pensata per rispondere alle esigenze dell’architettura residenziale, commerciale e pubblica, attraverso collezioni inedite che coniugano estetica, innovazione tecnologica e versatilità progettuale.

Cotto d’Este celebrerà oltre trent’anni di eccellenza ceramica con “Arketipo Universe”, non un semplice stand, ma un universo immersivo in cui la pluripremiata collezione Arketipo sarà protagonista insieme alle serie più iconiche del brand. Al centro della scena anche Solaris, nuova collezione in anteprima che richiama la luce e la matericità del Mediterraneo, trasformate in un linguaggio di eleganza contemporanea.

Lea Ceramiche racconterà la progettazione come forma di libertà creativa, attraverso ambientazioni evocative e superfici dal design essenziale e visionario. In evidenza Pulse, una pietra completamente inedita, manifesto dell’energia creatrice. Al suo fianco, l’estensione della collezione Intense nel formato ultrasottile Slimtech, ulteriore evoluzione tecnica ed espressiva di una collezione già apprezzatissima a poco più di un anno dal suo debutto.

Panaria Ceramica accoglierà i visitatori in uno spazio intimo e confortevole, concepito come una vera e propria dimora: un ambiente in cui riscoprire il piacere di sentirsi a casa, ovunque. Il marchio storico del Gruppo presenterà Revel, collezione forte, materica e caratterizzante, Lullaby – luminoso rivestimento dai delicati toni pastello – e Perpetual Travertino, reinterpretazione raffinata di un grande classico dell’architettura.

Maxa porterà a Bologna superfici dall’estetica decisa e contemporanea, pensate per progetti di interior di ampio respiro. Le nuove proposte, caratterizzate da versatilità applicativa e da una ricerca stilistica di ispirazione internazionale, interpretano con forza i linguaggi del design contemporaneo, offrendo soluzioni performanti e di grande impatto visivo.

Al fianco dei marchi italiani di Panariagroup, espressione del migliore Made in Italy, spazio all’eccellenza del polo lusitano del Gruppo. Anche Gres Panaria Portugal, business unit portoghese e leader del mercato ceramico in Portogallo, sarà infatti protagonista a Cersaie 2025, dove porterà un racconto autentico fatto di innovazione, design e qualità produttiva, frutto dell’esperienza del distretto ceramico portoghese e del know-how italiano.

Margres presenterà Bare & Bold, una collezione lignea unica che unisce due diverse interpretazioni del legno in un unico concept: una proposta audace e contemporanea, che fonde il carattere organico con un linguaggio di design moderno, rafforzando il legame tra natura e architettura.

Love Tiles porterà in anteprima Élan, ispirata alla Portland stone, una collezione che riflette la passione del brand per il dettaglio e la bellezza senza tempo. Sobria ed elegante, arricchisce il portfolio con un’essenza naturale e ricca di emozione.

Gresart proporrà Soft Stone, delicata interpretazione della pietra naturale dalle sfumature luminose e raffinate, e Evergreen, una collezione che celebra l’appeal intramontabile della natura.

Accanto alle nuove serie, i tre marchi presenteranno inoltre 3D Touch, una tecnologia innovativa che amplifica la ricchezza sensoriale delle superfici, donando realismo sorprendente sia al tatto che alla vista.

Con una visione internazionale sempre più solida e un impegno costante verso qualità, innovazione e sostenibilità, Panariagroup si conferma anche nel 2025 uno dei principali protagonisti di Cersaie — pronta a ispirare e innovare, con lo sguardo sempre rivolto al futuro.