Montecavolo: due feriti in incidente nella notte. Grave un giovane

Due feriti, uno dei quali in gravi condizioni, in un incidente stradale avvenuto questa notte poco prima delle 2:00 in via Turati a Montecavolo di Quattro Castella. Nello scontro tra due auto ad avere la peggio un giovane 18enne, trasportato all’Ospedale di Reggio Emilia in codice di massima gravità. L’altra persona ferita, una donna di 32 anni, è stata trasportata al Santa Maria con ferite di media gravità. Sul posto, oltre ai sanitari inviati dal 118 con due ambulanze, Vigili del fuoco e carabinieri di Reggio Emilia.

















