Diversi interventi del Soccorso Alpino oggi sull’Appennino reggiano

Due ragazze sassolesi in difficoltà alle Cascate del Golfarone

immagine d’archivio

Giornata fitta di interventi per la stazione del Soccorso Alpino monte Cusna che ha operato in diverse aree dell’appennino reggiano per le ricerche di fungaioli: due interventi in località Cerreto Laghi nel comune di Ventasso, e uno nei pressi del rifugio Segheria nel comune di Villa Minozzo.

Un quarto intervento è stato richiesto dalla Centrale Operativa del 118 presso le Cascate del Golfarone, sempre nel comune di Villa Minozzo, dove due 23enni di Sassuolo hanno perso il sentiero sulla via del ritorno e si sono ritrovate in un pendio impervio senza certezza di rientrare incolumi. Le squadre del SAER hanno raggiunto le giovani e, dopo averle messe in sicurezza, le hanno aiutate con le corde a risalire il pendio fino alla strada.

















