Spacciava crack, un arresto nel Quartiere Bolognina

Prosegue l’attività della Polizia di Stato di Bologna nel Quartiere Bolognina con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del degrado e dello spaccio di sostanze stupefacenti, attraverso servizi di polizia giudiziaria e pattugliamento del territorio.

In prima linea c’è il Commissariato Bolognina-Pontevecchio, competente in zona, che quotidianamente monitora con attenzione le vie più critiche del Quartiere, raccogliendo le numerose istanze della cittadinanza.

Nella giornata di giovedì 18 settembre alle ore 16:00 circa, il personale del Commissariato, durante una attività di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto dello spaccio, ha notato il comportamento sospetto di un soggetto di origine nigeriana.

Quest’ultimo, in via Zampieri angolo via di Vincenzo, è stato visto intrattenersi con tre soggetti italiani per poi allontanarsi molto velocemente. Gli Agenti hanno dunque fermato il nigeriano che è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina e 12 grammi di crack e 1895 euro in contanti. L’uomo, classe 1995, irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato per la commissione di reati in materia di stupefacenti, era stato già tratto in arresto il 17 aprile scorso proprio in via di Vincenzo per la stessa fattispecie di reato.

In quest’ultimo caso, gli Agenti hanno sequestrato un quantitativo di crack di rilievo considerato che da 12 grammi di crack è possibile ricavare tra le 30 e 40 dosi.

Per quanto detto il pusher nigeriano è stato arrestato per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti.