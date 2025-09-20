Praticello: esplosione nella notte di uno sportello bancomat

Nella notte del 20 settembre 2025, intorno alle 3.30, personale della Stazione Carabinieri di Gattatico è intervenuto in Praticello di Gattatico (Piazza Cervi n. 19) a seguito dell’esplosione di un bancomat installato presso la locale filiale della Banca Popolare di Milano.

Ignoti, dopo aver provocato la deflagrazione dell’ATM, si sono introdotti all’interno dei locali mediante forzatura della porta d’ingresso, riuscendo ad asportare il denaro contenuto nello sportello automatico. L’esplosione ha causato ingenti danni ai locali, interessando la stanza adibita al collocamento dell’ATM e quella adiacente (porta, telaio, soffitto in cartongesso e vario mobilio).

Il valore complessivo del bottino e dei danni è nell’ordine di decine di migliaia di euro ed è tuttora in corso di quantificazione. Sul posto sono in corso accertamenti a cura dei Carabinieri della Stazione di Gattatico, competenti per territorio, unitamente ai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Guastalla.