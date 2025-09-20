Modena: arresti domiciliari a 45enne per spaccio di droga

Nella notte dello scorso 17 settembre 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo marocchino di 45 anni, residente in città, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio sul territorio, i militari hanno notato l’uomo, alla guida della propria autovettura in via Canaletto Sud, effettuare una manovra repentina nel tentativo di eludere il controllo alla circolazione stradale, per poi abbandonare il veicolo, dandosi alla fuga a piedi.

Le immediate ricerche hanno consentito ai Carabinieri di individuarlo poco dopo nei pressi della sua abitazione, in possesso di una busta in cui sono stati rinvenuto venti panetti di hashish, per un peso complessivo di kg. 1,6 circa, gr. 60 circa di cocaina già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e la pesatura delle sostanze, nonché la somma contante di 500 euro circa, ritenuta provento di attività illecita e pertanto sottoposta a sequestro.

Al termine dell’udienza di convalida che si è tenuta nella mattinata odierna, il G.I.P. presso il Tribunale di Modena ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari all’interno della sua abitazione modenese.