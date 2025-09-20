Furto notturno al Conad di Gattatico: indagano i Carabinieri

Nella notte, verso le 03:40, i Carabinieri sono intervenuti al supermercato Conad di Gattatico in seguito alla segnalazione di furto da parte di un passante.

Le prime verifiche hanno rivelato che alcuni malviventi, dopo aver forzato la porta d’ingresso di un negozio adiacente dedicato ai prodotti per animali e collegato direttamente al supermercato, sono riusciti a entrare nel punto vendita del Conad.

Una volta dentro, i ladri hanno utilizzato dei carrelli per trasportare la refurtiva, composta da numerose confezioni di affettati e salumi prelevati dal banco frigo, oltre a bottiglie di vini e liquori posizionate vicino alle casse. Il valore totale della merce rubata è ancora in fase di valutazione. Le indagini per identificare i responsabili sono attualmente in corso.