Colta da malore durante una camminata, soccorsa nei pressi di Vezzano

La stazione monte Cusna è stata attivata dalla Centrale Operativa del 118 nel pomeriggio odierno per una donna che lungo il sentiero 622, nell’area naturalistica del Monte Duro nei pressi di Vezzano sul Crostolo, ha accusato un forte malore dovuto a delle sincopi per cui è svenuta. Sul posto è giunta una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna tra cui era presente un medico che ha stabilizzato la paziente che successivamente è stata trasportata in barella portantina lungo il sentiero fino all’ambulanza e trasportata all’ospedale di Reggio Emilia.