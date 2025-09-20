sabato, 20 Settembre 2025
Cavezzo: controlli dei carabinieri per la sicurezza urbana

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.

Anche nella serata di ieri è stato svolto un nuovo servizio coordinato nel Comune di Cavezzo, finalizzato al contrasto dei furti, dei danneggiamenti e al rafforzamento della sicurezza per i cittadini, con il controllo dei parchi e delle zone segnalate quali critiche.

Durante l’operazione, sono state identificate 56 persone, di cui 21 di nazionalità straniera, controllati 20 veicoli e sottoposti a verifica 2 esercizi pubblici. Controllati inoltre, anche con personale in borghese, i parchi cittadini e le zone segnalate per presenze sospette.

L’attività ha rappresentato un rafforzato segnale della presenza dell’Arma sul territorio e della sua costante vicinanza alle comunità locali.

L’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Carpi si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e di controllo, disposto dal Comando Provinciale di Modena,  volto a garantire ordine pubblico, legalità e serenità ai cittadini.

La sinergia con le istituzioni locali e la collaborazione con la cittadinanza restano elementi fondamentali per il successo delle attività di vigilanza e contrasto alla criminalità.

