Trasporti: aggiornamento in merito allo sciopero previsto lunedì 22 settembre

Ad aggiornamento e parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato il 16 settembre scorso, si informa che lo sciopero indetto dai sindacati SGB, CUB, ADL Varese è stato revocato dalle stesse OO.SS. a seguito di intervento della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Resta, tuttavia, confermato lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private proclamato per tutta la giornata di lunedì 22 settembre dalla Confederazione USB – Unione Sindacale di Base.

In relazione a questa azione di sciopero, si riportano di seguito le modalità previste per servizi di bus e altre attività di competenza di Tper:

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio di lunedì 22 settembre.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al “Marconi Express”, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di lunedì 22 settembre.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera.

L’Azienda adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere ed integrale ripristino dei servizi.