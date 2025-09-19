venerdì, 19 Settembre 2025
Sulla Tangenziale di Bologna da lunedì 22 a venerdì 26 settembre chiusa l’uscita dello svincolo 8 Fiera

BolognaViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
In considerazione dell’elevato numero di visitatori atteso in avvicinamento al Quartiere Fieristico di Bologna che ospiterà, da lunedì 22 a venerdì 26 settembre, la 42esima edizione della manifestazione fieristica “Cersaie”, in accordo con gli Enti locali verrà disposta la chiusura, nelle stesse giornate, con orario 8:30-10:30 e 17:00-19:00, la chiusura, sulla Tangenziale di Bologna dello svincolo 8 Fiera, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo 8 bis viale Europa o lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese.

 

















Redazione 1

