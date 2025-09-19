venerdì, 19 Settembre 2025
Seta in merito all’impiego di personale proveniente da Regioni del Sud Italia

In riferimento a notizie diffuse da alcuni organi di stampa circa l’impiego di personale proveniente da Regioni del Sud Italia, la Direzione aziendale di SETA S.p.A. precisa che “si tratta di situazioni inquadrate in normali contratti di somministrazione, già utilizzati negli scorsi anni dall’azienda, e che hanno natura temporanea e la finalità di rinforzare la capacità aziendale nella fase di avvio dei servizi. Rispetto ai quasi 800 autisti in forza, si discute di poche unità che saranno localizzate nei Bacini provinciali di Reggio Emilia e Piacenza”.

 

















