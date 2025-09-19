Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico indetto per lunedì 22 settembre

SETA S.p.A. rende noto che per la giornata di lunedì 22 settembre 2025 nei bacini di Modena e Reggio Emilia sono stati proclamati uno sciopero aziendale di 24 ore dalla Segreteria Regionale di USB-Unione Sindacale di Base ed uno sciopero aziendale di 4 ore dalla Segreteria Regionale di OR.S.A. Trasporti. Inoltre, l’Organizzazione Sindacale USB ha aderito allo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali CUB, ADL e dalla Confederazione USB per l’intera giornata di lunedì 22 settembre.

L’adesione allo sciopero da parte dei lavoratori SETA dei bacini di Modena e Reggio Emilia potrebbe compromettere la regolarità del servizio di trasporto pubblico, con modalità differenti a seconda del bacino provinciale di riferimento.

BACINO PROVINCIALE DI MODENA

Servizi urbani di Modena, Carpi, Sassuolo: servizio garantito dalle ore 06:30 alle ore 08:30 e dalle ore 12:00 alle ore 16:00. Possibili astensioni nelle restanti fasce orarie.

Servizio extraurbano: servizio garantito dalle ore 06:00 alle ore 08:30 e dalle ore 12:30 alle ore 16:00.

BACINO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Servizio urbano ed extraurbano: possibili astensioni dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 fino al termine del servizio.

Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie presenti alle fermate e pubblicate nella sezione “Linee” del sito internet www.setaweb.it.

Informazioni in tempo reale sugli orari di passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio smartphone/tablet scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme Apple e Android. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del sito internet di Seta.

Per ogni ulteriore informazione gli utenti possono contattare SETA al numero telefonico 840 000 216 oppure via WhatsApp al numero 334 2194058.

In ottemperanza alla delibera n°18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni dello sciopero ed i dati di adesione relativi ai precedenti scioperi indetti dalle medesime organizzazioni sindacali sono consultabili in questo documento.