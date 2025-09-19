Sassuolo, rinvenuto un bracciale d’oro: si trova in custodia presso il comando della Polizia Locale

Nelle scorse settimane la titolare di una lavanderia di via Fenuzzi ha rinvenuto un bracciale d’oro di pregevole fattura e di valore considerevole: la titolare ha prontamente contattato gli agenti di Polizia Locale che, ottenuta la custodia, l’hanno portato presso i propri locali in attesa di restituirlo al legittimo proprietario.

Chi l’avesse smarrito è pregato di contattare la Polizia Locale di Sassuolo, al numero 0536/880729, recuperando la documentazione che ne prova l’acquisto o, comunque, elementi utili ad una descrizione precisa dell’oggetto.