venerdì, 19 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaSassuolo, rinvenuto un bracciale d’oro: si trova in custodia presso il comando...





Sassuolo, rinvenuto un bracciale d’oro: si trova in custodia presso il comando della Polizia Locale

CronacaSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nelle scorse settimane la titolare di una lavanderia di via Fenuzzi ha rinvenuto un bracciale d’oro di pregevole fattura e di valore considerevole: la titolare ha prontamente contattato gli agenti di Polizia Locale che, ottenuta la custodia, l’hanno portato presso i propri locali in attesa di restituirlo al legittimo proprietario.

Chi l’avesse smarrito è pregato di contattare la Polizia Locale di Sassuolo, al numero 0536/880729, recuperando la documentazione che ne prova l’acquisto o, comunque, elementi utili ad una descrizione precisa dell’oggetto.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.