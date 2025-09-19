Sassuolo, M5S: “Grave e vergognoso il gesto del consigliere leghista Vandelli contro Chiara Tonelli”

Il Movimento 5 Stelle Sassuolo esprime sdegno per l’atteggiamento offensivo del consigliere della Lega Giuseppe Vandelli, che ha pubblicato sui social una foto dell’ex assessora Chiara Tonelli con sottofondo da clown.

Un comportamento indegno del ruolo istituzionale che ricopre, che trasforma il dibattito pubblico in una caricatura social fatta di derisioni e offese personali. Colpire un’ex amministratrice che ha scelto con responsabilità di dimettersi dopo avere servito la città con impegno e serietà è un atto gratuito e vergognoso.

Chiara Tonelli, da assessora, ha affrontato una delle deleghe più difficili, quella dei rifiuti, cercando soluzioni sostenibili su un sistema ereditato da scelte precedenti. Ricordiamo a Vandelli che proprio la giunta Menani, sostenuta dalla Lega, ha avviato il modello oggi oggetto di polemiche.

Sassuolo ha bisogno di proposte e responsabilità, non di teatrini offensivi sui social. Invitiamo tutte le forze politiche, Lega compresa, a riportare il confronto sul terreno del rispetto e della serietà.

(Movimento 5 Stelle Sassuolo)