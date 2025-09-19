Nuova Cittadella dello sport di Masone, il punto sui lavori

A Reggio Emilia, dove sono oltre 60 i cantieri avviati grazie a risorse del Pnrr, proseguono i lavori per la realizzazione della nuova Cittadella dello sport a Masone, la cui conclusione è prevista entro la fine dell’anno.

L’innovativa struttura, che si realizza grazie a un finanziamento di 2,5 milioni di euro del Piano nazionale ripresa e resilienza – Missione 5 Sport e Inclusione sociale, contribuirà ad ampliare la dotazione impiantista della frazione, ora limitata al solo gioco del calcio, offrendo la possibilità di praticare anche discipline come basket, pallavolo, tennis, padel e pattinaggio artistico.

La Cittadella dello sport, che si sta sviluppando in via Manzotti, a fianco del centro sportivo esistente e del parco pubblico attrezzato Fratelli Vecchi, sarà dedicata soprattutto all’attività sportiva giovanile e amatoriale, ma potrà ospitare anche società professionistiche. L’opera non avrà solo carattere sportivo, ma una volta conclusa diverrà un nuovo centro di socialità e ritrovo dove potranno svolgersi anche eventi culturali e di varia natura volti a promuovere, con diverse modalità, l’inclusione sociale per un bacino che comprende tutto il territorio del forese a est della città.

Nello specifico il progetto – a cura dello Studio Tassoni – prevede la realizzazione di un fabbricato con spazi di servizio, accoglienza e ristoro per circa 120 metri quadrati e spogliatoi per circa 300 metri quadrati; una nuova pista polivalente con copertura leggera che potrà ospitare, lungo tutto l’arco dell’anno, differenti discipline quali basket, pallavolo, tennis, calcio a 5, pattinaggio artistico e attività molteplici; un campo da calcio a 7 illuminato in erba artificiale utilizzabile anche per il calcio a 5 realizzato affianco ai campi da calcio esistenti; un nuovo campo da padel scoperto e un campo da street basket.

L’opera sarà corredata da percorsi di collegamento che integreranno il nuovo sistema di spazi sportivi con quelli esistenti e con il parco pubblico attrezzato Fratelli Vecchi.

“Quello sulla Cittadella dello sport – dice il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Lanfranco De Franco – rappresenta il principale investimento fatto dall’Amministrazione comunale con fondi Pnrr in materia di edilizia sportiva, un progetto di grande qualità che contribuisce a valorizzare anche la zona del forese in cui viene realizzato. Si tratta di un intervento rilevante non soltanto dal punto di vista sportivo perché, grazie alla presenza di spazi ricreativi, si caratterizzerà anche come un nuovo centro di attrazione e ritrovo per gli abitanti della frazione e non solo. Siamo molto soddisfatti dell’andamento del cantiere, che procede nel rispetto dei tempi previsti, con fine lavori entro il mese di dicembre e il collaudo entro giugno 2026”.

“Il nuovo centro polisportivo di Masone – dice l’assessora allo Sport Stefania Bondavalli – amplia e completa un impianto esistente dotandolo di nuove funzionalità e servizi, secondo la visione di socialità, aggregazione e benessere portata avanti dall’Amministrazione. L’obiettivo è quello di offrire a tutti, e in particolare alla comunità di Masone e della zona circostante, un luogo dove praticare attività fisica e motoria ma soprattutto un presidio sportivo dove poter stare bene insieme. Il progetto, finanziato grazie ai fondi Pnrr, diventerà un punto di riferimento sportivo e sociale che avvicina le attività organizzate dalle società di base a quelle di libera fruizione comprendendo anche l’adiacente parco pubblico. Un’infrastruttura di grande valore, quindi, capace di generare ricadute positive non soltanto per la frazione, ma per tutta la città”.

I LAVORI IN DETTAGLIO – A oggi, è stata realizzata la struttura in legno lamellare e Pvc a copertura della nuova pista polivalente, una soluzione particolarmente funzionale perché in grado di raggiungere ampie larghezze in luce libera interna e di permettere uno sfruttamento massimale degli spazi, vista l’assenza di pilastri centrali o tiranti. Si tratta inoltre di una soluzione particolarmente pratica sia per i costi contenuti di realizzazione e gestione, sia per la manutenzione. La copertura, in tessuto traslucido e di colore bianco all’interno, consente inoltre lo sfruttamento dell’illuminazione naturale durante le ore diurne eliminando completamente la necessità di illuminazione artificiale durante il giorno.

Il telaio della tensostruttura è costituito da 8 archi policentrici in legno lamellare a sezione rettangolare, distanti tra loro circa 6 metri, con sovrapposta una copertura in telo Pvc. Gli archi in legno sono ancorati a una fondazione perimetrale in cemento armato. Le dimensioni della nuova copertura sono: lunghezza esterna circa 45 metri e larghezza esterna circa 27 metri ; altezza esterna circa 11 metri e altezza massima utile interna 9,5 metri. Le proporzioni sono state determinate dalle dimensioni delle piste/campi da gioco previste dai Regolamenti degli sport che si praticheranno nell’impianto.

Ad oggi devono essere realizzati gli impianti di illuminazione artificiale e di sicurezza.

È quasi terminata la realizzazione del nuovo campo da calcio a 7 in erba sintetica che sostituisce quello esistente e sarà suddivisibile in due campi per il calcio a 5. Grazie al manto sintetico; sarà migliorato il livello di qualità del gioco assicurando un terreno perfettamente liscio e privo di irregolarità; sarà aumentata la fruibilità in quanto il campo potrà sopportare un elevato carico di gioco, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche; verranno ridotti gli interventi e i costi di manutenzione rispetto ad un campo in erba naturale. Il campo verrà utilizzato come spazio di allenamento, ma il manto, le dimensioni e le stratigrafie risponderanno ai requisiti dei campi standard previsti dal Regolamento Lnd.

Sono invece in corso di completamento l’impianto di irrigazione, collegato a un pozzo artesiano, e quello di illuminazione, che consentirà l’utilizzo anche in orario notturno, con led specifici per gli impianti sportivi e proiettori montati su pali alti 10 metri. Il campo sarà dotato anche della rete di drenaggio delle acque.

È in fase di realizzazione la struttura del nuovo edificio di circa 300 metri quadrati collocato nei pressi dell’ingresso dell’impianto sportivo, con ingresso da via Manzotti. Al suo interno troveranno spazio i quattro nuovi spogliatoi, in grado di ospitare complessivamente fino a 68 persone, e i 2 spogliatoi per gli arbitri: tutti saranno dotati di docce e bagni fruibili anche da persone con disabilità. Nella struttura sono previsti uno spazio deposito, uno spazio tecnico e un’infermeria. L’aerazione naturale sarà in tutti i locali di stazionamento integrata da ventilazione meccanica. La suddivisione interna è stata concepita per prevedere un’eventuale co-gestione da parte di società differenti.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di spazi di servizio/accoglienza/ristoro per circa 120 metri quadrati, che potranno essere gestiti in completa autonomia rispetto al complesso sportivo. Questi spazi, concepiti come luogo di aggregazione sociale, svolgeranno un’importante funzione di controllo e presidio per l’intero complesso sportivo e il parco pubblico.

A partire dalla metà di ottobre è invece prevista la realizzazione di un campo da padel scoperto, con una dimensione di 10 per 20 metri. La struttura di contenimento del campo sarà realizzata attraverso l’utilizzo di profilati metallici e lastre vetrate temperate lungo i lati. Sarà inoltre realizzato un campo da street basket.

Si procederà infine ad una sistemazione dei percorsi, delle siepi, alla realizzazione dell’illuminazione esterna, alla realizzazione di un pozzo artesiano di servizio.