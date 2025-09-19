L’Ausl IRCCS Reggio Emilia in merito allo sciopero di lunedì 22 settembre

In merito allo sciopero generale nazionale proclamato da alcune associazioni sindacali per l’intera giornata lavorativa di lunedì 22 settembre 2025, l’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia comunica che in occasione dello sciopero potrebbe verificarsi qualche disagio.
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810