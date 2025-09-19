venerdì, 19 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeReggio EmiliaL'Ausl IRCCS Reggio Emilia in merito allo sciopero di lunedì 22 settembre





L’Ausl IRCCS Reggio Emilia in merito allo sciopero di lunedì 22 settembre

Reggio EmiliaSanità
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

In merito allo sciopero generale nazionale proclamato da alcune associazioni sindacali  per l’intera giornata lavorativa di lunedì 22 settembre 2025, l’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia comunica che in occasione dello sciopero potrebbe verificarsi qualche disagio.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.