Il Sassuolo trionfa nella terza edizione del “Memorial Previdi” Femminile

Nella giornata di giovedì 18 settembre 2025 si è svolto, presso lo Stadio “Zanti” di San Michele, il Memoria Previdi femminile, triangolare di calcio giovanile riservato alla categoria Under 17. A contendersi il titolo sono state le formazioni giovanili di Sassuolo Calcio, Modena femminile e Bologna F.C., che si sono affrontate a viso aperto, dando vita a incontri intensi e di alto profilo tecnico. Le giovani atlete hanno mostrato grande impegno, talento e sportività, regalando al numero pubblico presente una serata all’insegna del calcio femminile di qualità.

L’evento si inserisce nel contesto del Memorial Nardino Previdi, una manifestazione storica che da 14 anni valorizza il calcio giovanile maschile e che, da tre edizioni, ha aperto le porte anche al movimento femminile, con l’obiettivo di promuovere pari opportunità e visibilità anche per le giovani calciatrici.

A conclusione della giornata, Roberta Previdi, in rappresentanza della famiglia organizzatrice, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita del torneo femminile, sottolineando:

“Per la nostra famiglia è motivo di grande orgoglio organizzare anche il Memorial Previdi femminile. Non nascondiamo l’ambizione di farlo crescere sempre di più, affinché possa un giorno raggiungere l’importanza e il prestigio che, nel corso di questi 14 anni, ha conquistato il torneo maschile.”

Il Memorial Previdi femminile si conferma così un appuntamento significativo per il calcio giovanile emiliano e un’opportunità concreta di crescita e visibilità per il movimento femminile.

I tabellini del triangolare femminile

MODENA – SASSUOLO – TERMINATA 0-3

Reti: De Angelis (S) 10’, Caprari (S) 15’, Fantoni (S) 38’.

MODENA: Richieri, Debbia, Monari, Braida, Bortolotti, Bisi, Sorgente (Cap.), Repetti, Piumi, Moscato, Gatti. A disp: Sgarbi, Sol, Vignali, Ammeli, Capiluppi.

All. Muzzioli Uliano.

SASSUOLO: Caselli, Tosi, Fantoni, Bussei, Bortoluzzi, Montanari (Cap.), Debbia, Caprari, Useini, Martino, De Angelis. A disp: Lambelli, Domenichini, De Franceschi, Chiessi, Degola, Saraci, Ferrari, Caniato, Vezzani

All. Orlandini Mattia.

Arbitro: Damiano Bellini (Sezione di Modena).

Ammoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno

BOLOGNA – MODENA – TERMINATA 1-0

Reti: Zani 27’ (B).

BOLOGNA: Bonzi, Incerti Sara, Marzocchi, Mattutini, Despirini, Maccaferri, Zani, Ghiselli, Modica, Fabbri, Coniglio. A disp: Forcione, Bisacco, Incerti Sofia, Bosco, Novi, Bobora, Riccio, Vento, La Manna

All. Ventura Massimo

MODENA: Vignali, Debbia, Monari, Sgarbi, Braida, Bortolotti, Gatti, Moscato, Capiluppi, Sorgente, Repetti, Piumi. A disp: Ammeli, Apicella, Bisi, Ricchieri, Solvigil.

All. Muzzoli Uliano.

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

Arbitro: Damiano Bellini (Sezione di Modena).

SASSUOLO – BOLOGNA – TERMINATA 3-0

Reti: Degola (S) 5’, Chessi (S) 17’, Vezzani (S) 18’, Chessi (S) 33’

SASSUOLO: Di Leonardo, Cavaliere, Ferrari, Domenichini, Caniato, Ciscato, Poli, De Franceshi, Vezzani, Degola, Chiessi. A disp: Caselli, Fantoni, Martino, Bortoluzzi, De Angelis, Tosi, Busei, Caprari, Debbia.

All. Orlandini Mattia

BOLOGNA: Bisacco, Mattutini, Despirini, Bombino, Incerti Sofia, La Manna, Vento, Riccio, Borbora, Novi, Bosco. A disp: Bponzi, Forcione, Maccaferri, Incerti Sara, Marzocchi, Ghiselli, Coniglio, Zani, Fabbri.

All. Ventura Massimo

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

Arbitro: Damiano Bellini (Sezione di Modena).

Il Memorial Previdi non si conclude con il torneo femminile di giovedì 18 settembre: l’ultimo grande appuntamento è in programma il 30 settembre al Teatro Carani di Sassuolo. A chiudere ufficialmente la manifestazione sarà un importante convegno dedicato alla tematica della violenza sui campi da gioco, dal titolo: “Aiutiamoli a crescere… diamo un calcio alla violenza”.

Un’occasione di riflessione e confronto, rivolta a genitori, allenatori, dirigenti e appassionati di sport, per promuovere una cultura del rispetto e dell’educazione nelle discipline sportive giovanili. Tutte le informazioni utili nei prossimi giorni.