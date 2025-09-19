Gugliucci (Noi Moderati) su nuova Moschea a Sassuolo

Il Segretario Cittadino di “Noi Moderati” a Sassuolo Cristiano Gugliucci interviene sulla preoccupante questione che negli ultimi giorni sta tenendo banco a Sassuolo relativa all’apertura di una nuova Moschea in zona quadrati nel quartiere di Braida.

Gugliucci si dice perplesso sulla questione di un cambio di destinazione d’uso da uffici a luogo di culto. La situazione potrebbe risultare preoccupante per via dell’aggravarsi del carico urbanistico. Nessuna polemica a sfondo religioso, ma la preoccupazione sta nell’ipotizzare durante le ore di punta una congestione del traffico abbastanza rilevante. La Moschea potrebbe convogliare un grande numero di presenze di cittadini mussulmani, anche appartenenti ad altri comuni e causare traffico sproporzionato nella zona.

I parcheggi dei Quadrati non possono essere sufficienti per una tale quantità di praticanti, e il timore che il parcheggio ex Coop di Mezzavia venga preso d’assalto diventa reale e pericolosa. Il Segretario Gugliucci, spiega come la possibilità di creare ingorghi negli orari critici possa diventare poi un serio problema per la circolazione.

Ci devono essere per forza altre soluzioni, magari in prossimità di zone meno trafficate. Insieme alla Spaggiari Emanuela Presidente provinciale e Massimo Mavica responsabile della comunicazione del partito di centro destra Noi Moderati ci siamo trovati i primi di luglio per discuterne in Comune con il Sindaco Mesini. L’incontro sembrava aver portato qualche dubbio di fattibilità e di logistica, ma a quanto pare le nostre parole sono state male interpretate o peggio neppure tenute in considrazione dall’attuale amministrazione che sembra voler accontentare questa comunità oltremisura a discapito del paese. Abbiamo sollevato il problema probabilmente prima di tutti gli altri che oggi minacciano manifestazioni e raccolta firme poichè la nostra politica passa prima di tutto attraverso il dialogo.

Ora, nostro malgrado, chiederemo un nuovo incontro con la Giunta Comunale per cercare di far desistere i tecnici nell’accordare questo cambio di destinazione d’uso quanto mai inopportuno.