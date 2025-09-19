venerdì, 19 Settembre 2025
Giappone, a Maranello l’autunno tra foto, musica e sakè

AppuntamentiMaranello
Giappone, incanto d’autunno: domenica 21 settembre alle ore 16 allo Spazio Culturale Madonna del Corso di Maranello è in programma un incontro dedicato al Giappone, a celebrazione dell’inizio dell’autunno, a cura di Floriano Terrano, esperto del Paese del Sol Levante, in collaborazione con il Circolo Fotografico Blow Up di Maranello.

Si tratta dell’appuntamento conclusivo del ciclo “Bellezza e paura della natura giapponese”. Alle ore 16 l’inaugurazione della mostra fotografica “Giappone: incanto d’autunno” con le foto di Mauro Malti, a seguire il concerto con il soprano Tomomi Ezoe. Previsto un rinfresco di sakè e prodotti culinari giapponesi.

















