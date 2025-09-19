Chiusure notturne previste anche su A13 e A14

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova.

Di conseguenza saranno chiusi gli svincoli che dalla Tangenziale, con provenienza Casalecchio di Reno e San Lazzaro di Savena, immettono all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13.

In alternativa si consiglia: per la chiusura entrata stazione di Bologna Arcoveggio, utilizzare: sulla A13 Bologna-Padova: Bologna Interporto; sulla A14 Bologna-Taranto: Bologna Fiera, Bologna San Lazzaro o Bologna Borgo Panigale; sul Raccordo di Casalecchio: Bologna Casalecchio; per la chiusura immissione dalla Tangenziale alla stazione di Bologna Arcoveggio, uscire allo svincolo 7 bis SS64 ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud, verso Padova, nei seguenti giorni e orari: dalle 21:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 settembre; dalle 21:00 di domenica 28 alle 5:00 di lunedì 29 settembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: SP20, via Chiavicone, SS64 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona/Padova.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona, potrà proseguire sulla A1 Milano-Napoli verso Firenze, immettersi sul Raccordo di Casalecchio e poi sulla A14 verso Ancona o sulla A13 Bologna-Padova in direzione di Padova.

In considerazione della suddetta chiusura, la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla stessa A14, sarà chiusa in entrata verso Ancona e non sarà raggiungibile per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o la stazione di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14.