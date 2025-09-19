Alto Reno terme, chiusura al transito della SP 55/1 “Case Forlai Primo Tronco” dal 22 al 24 settembre per lavori di asfaltatura

Per lavori di rifacimento di parte della pavimentazione stradale, chiusura al transito in entrambi i sensi di marcia dal km 0+000 al km 3+300 della strada provinciale SP 55/1 “Case Forlai Primo Tronco”, nel territorio del comune di Alto Reno Terme, dal 22 al 24 settembre 2025 dalle 8 alle 17, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei mezzi adibiti al trasporto pubblico (Tper).
