Aggressione autista Seta: i sindacati chiedono più sicurezza

“I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e UglAutoferro esprimono solidarietà all’autista Seta che nella giornata di ieri è stato aggredito “brutalmente” da un passeggero che “pretendeva” di scendere dalla corriera fuori dalla fermata. Questo ultimo episodio di violenza è l’ultimo di una lunga serie che i sindacati da tempo denunciano.

Ricordiamo che la scorsa settimana sono state aggredite due lavoratrici che controllano i biglietti sui bus di Seta.

Il sindacato chiede  maggior sicurezza a bordo dei mezzi  (non bastano le sole telecamere installate sui bus), chiediamo che il posto guida su bus e corriere Seta sia maggiormente protetto con protezioni del posto guida che come in questo caso magari avrebbero evitato il contatto diretto fra l’autista e il suo aggressore.

Chiediamo inoltre alle istituzioni delegate a garantire sicurezza, in particolare la Prefettura di Modena, un incontro per affrontare e provare a risolvere tutte queste situazioni che ormai sono diventate frequenti”.

















