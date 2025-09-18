venerdì, 19 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseSorgenia in merito all'incendio di ieri sera presso la centrale a biomasse...





Sorgenia in merito all’incendio di ieri sera presso la centrale a biomasse di Finale Emilia

Bassa modeneseCronacaFinale EmiliaIn evidenza Carpi
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
(nell’immagine dei Vigili del fuoco il loro intervento)

In relazione alla notizia da noi pubblicata, Sorgenia precisa quanto segue

“La parte centrale di un cumulo di biomasse erbacee si è incendiata ieri sera all’interno della centrale a biomasse di Finale Emilia (Modena). L’incendio è stato rilevato alle 19,30 e sono state attivate immediatamente le procedure di messa in sicurezza con il confinamento dell’area e l’intervento dei servizi antincendio preposti, supportati successivamente da Vigili del Fuoco.

Alle 22 l’incendio era sotto controllo, con presidio continuo del cumulo interessato. Attualmente si stanno effettuando le procedure previste dal protocollo con la separazione delle parti coinvolte dal resto del cumulo.  Arpa Emilia-Romagna e ASL intervenute sul posto, anche con l’ausilio di rilevatori ambientali, non hanno riscontrato criticità”.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.