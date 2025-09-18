Sequestrati oltre 4 mila prodotti non sicuri in due empori cinesi a Parma e Sorbolo

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, nell’ambito della costante azione di monitoraggio economico del territorio, ha intensificato il dispositivo di controllo in città e in provincia, sottoponendo a sequestro 4.448 prodotti non a norma, esposti in vendita in due esercizi commerciali gestiti cittadini di nazionalità cinese.

Nel dettaglio, nei giorni scorsi, durante un’ispezione volta a verificare il rispetto della disciplina sulla sicurezza dei prodotti, i militari del Gruppo Parma hanno rinvenuto presso due esercizi commerciali prodotti non conformi alla normativa posta a tutela del consumatore.

Sugli scaffali, infatti, era presente, pronta per essere acquistata da clienti di ogni età, oggettistica totalmente priva delle indicazioni obbligatorie, come la denominazione merceologica del prodotto, il nome e il marchio del produttore, il Paese d’origine, l’eventuale presenza di sostanze nocive, i materiali impiegati nella produzione e le avvertenze sulle modalità di utilizzo che devono essere disponibili in lingua italiana.

Tra i prodotti non conformi agli standard di sicurezza, le Fiamme Gialle hanno individuato giocattoli, in particolare, spade di legno, peluche, racchette e palline da tennis, trenini e coriandoli, oltre a bastoncini di incenso.

Oltre al sequestro amministrativo volto a cautelare la merce, i finanzieri hanno provveduto ad applicare ai titolari degli esercizi commerciali la sanzione amministrativa prevista dalla normativa di settore.

L’operazione condotta rientra nell’ambito delle attività svolte dalla Guardia di Finanza di Parma per contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza al fine di contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo nel quale gli operatori onesti possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza.