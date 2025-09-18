giovedì, 18 Settembre 2025
Sabato e domenica a Castelnovo Monti il torneo di basket Memorial Caprari

Appennino Reggiano

Sabato e domenica, 20 e 21 settembre, nella palestra di via Matilde di Canossa “PalaCattaneo”, torna il Memorial Caprari, torneo di basket organizzato dalla società castelnovese LG Competition. L’evento commemora il coach della LG Gianni Caprari, il cui ricordo, come allenatore e persona, è rimasto indelebile soprattutto nei ragazzi da lui guidati, come educatore di sport e di vita.

Quest’anno il torneo vedrà quattro squadre partecipanti, che si affronteranno in due semifinali sabato, e domenica nella finale per il terzo e quarto posto (dalle ore 18), e a seguire quella per il vincitore (alle ore 20).

Le squadre partecipanti sono Pallacanestro Scandiano e Jolly, che si affronteranno sabato nella prima semifinale alle 18; LG Competition E80 Group e Montecchio, che si affronteranno nella seconda semifinale sempre sabato alle 20.

Redazione 1

