giovedì, 18 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressPiantedosi “Rischi terrorismo anche dai flussi di migranti irregolari”





Piantedosi “Rischi terrorismo anche dai flussi di migranti irregolari”

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Piantedosi “Rischi terrorismo anche dai flussi di migranti irregolari”

PALERMO (ITALPRESS) – “Le ricadute negative sulla sicurezza del nostro Paese arrivano dai conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina: ogni giorno viviamo il rischio che determinati soggetti vogliano realizzare attacchi terroristici nel nostro territorio”. A dirlo è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in collegamento video con ‘Palermo, crocevia del Mediterraneò, organizzato da Med-Or Italian Foundation a Villa Igiea.
“I rischi provengono pure dai flussi irregolari, anche per via delle lacune dei paesi di provenienza nell’esercitare un controllo efficiente dei confini, cosa su cui invece noi ci siamo rafforzati insieme a una serie di attori internazionali – continua Piantedosi -. Il business dei migranti genera 5-6 miliardi di euro di profitto ogni anno, di cui 1 miliardo solo nel Mediterraneo: il nostro impegno contro traffico di migranti e tratta di esseri umani va avanti, non possiamo accettare che i cartelli criminali si arricchiscano sfruttando la disperazione delle persone. La lotta senza quartiere ai trafficanti non è solo un dovere morale, ma una strategia fondamentale del contenimento dei flussi: i migranti dovranno essere dotati di alternative legali ai loro progetti prima di arrivare sul territorio europeo”.
– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.