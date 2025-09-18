Area comparto e dirigenza AUSL Bologna: lunedì 22 settembre sciopero generale nazionale per l’intera giornata

Le Associazioni Sindacali SGB, CUB, ADL VARESE, USB, USB PI hanno proclamato uno sciopero generale nazionale del personale di tutti i settori pubblici e privati per lunedì 22 settembre 2025.

Per quanto riguarda l’Azienda Usl di Bologna, lo sciopero interessa:

gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi)

gli operatori della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e della dirigenza non sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa.

L’Azienda USL di Bologna ha attivato le procedure idonee a garantire all’utenza i servizi pubblici essenziali e i contingenti minimi di personale così come previsti dalle disposizioni normative di riferimento e dagli accordi sindacali in caso di sciopero.

Le attività non urgenti eventualmente non erogate verranno riprogrammate nei tempi più favorevoli all’utenza, al fine di non arrecare disagio e garantire il diritto alla fruizione dei servizi.