45enne residente in Bolognina trovato con 2,5 kg di eroina e quasi 10.000 euro in contanti

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 45enne tedesco, residente in Bolognina, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un’operazione antidroga in Bolognina, per verificare la presenza di persone dedite alla vendita e all’acquisto di sostanze stupefacenti.

I militari, alla vista dell’uomo che si aggirava con fare sospetto, iniziavano un discreto pedinamento fino al luogo ove era parcheggiata l’auto. Nel momento in cui il soggetto si stava accingendo a salire sulla stessa scattava l’intervento allo scoperto dei militari che venivano costretti ad immobilizzarlo per vincere l’energica resistenza opposta per sottrarsi ai controlli. L’immediata perquisizione sul posto, consentiva il rinvenimento di un involucro contenente alcuni grammi di cocaina ed eroina. La successiva attività di controllo estesa presso il domicilio consentiva il sequestro di 2,5 kg di eroina e 6,55 grammi di cocaina, unitamente a 9.840 euro in contanti e materiale destinato alla pesatura e al confezionamento dello stupefacente. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile è stato tradotto in un Istituto penitenziario a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Così l’assessora Matilde Madrid: “Un ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per questo significativo intervento, che va nella giusta direzione. Chiediamo da tempo un lavoro attento per individuare e disarticolare le organizzazioni che riforniscono di importanti quantitativi di droga le piazze dello spaccio nella nostra città. L’efficacia del lavoro di questi giorni dimostra che la collaborazione tra istituzioni, per il bene della comunità, sta pagando. Occorre continuare così”.