Polinago si veste di fiaba con la festa di Plif

Sabato 20 e domenica 21 settembre a Polinago va in scena la terza edizione della “Festa di Plif”, l’evento promosso dall’associazione culturale La Voce con il patrocinio del Comune di Polinago e il sostegno della Fondazione di Modena, dedicato ai più piccoli con spettacoli di magia, giochi, stand gastronomici, letture animate, artisti di strada e tanto altro.

Inoltre, ci sarà la terza edizione del premio letterario di narrativa per l’Infanzia dedicato alle opere inedite “PLIF – una goccia di gioia nel mare della letteratura” con la premiazione dei vincitori del concorso.

Il premio si pone l’obiettivo di promuovere e favorire la cultura della narrazione rivolta all’infanzia nelle sue diverse forme espressive; di scoprire nuovi autori attraverso la scrittura e di coinvolgere adulti e bambini nel processo di scoperta del ruolo di connessione e di formazione del racconto per l’infanzia. Possono partecipare al concorso tutti gli autori residenti in Italia.

Per gli organizzatori della festa «con questa festa, dedicata ai bambini, vogliamo colorare Polinago di musica, allegria e magia, indossando i panni dei personaggi delle fiabe per tornare tutti alla nostra infanzia attraverso il gioco, la tradizione e il racconto. Portare in montagna queste iniziative significa offrire opportunità di fare comunità e di far conoscere la bellezza del nostro territorio a tutti quanti».

La festa inizierà sabato 20 settembre alle ore 15,00 con la sfilata di bimbi e adulti in costume, seguita dalla merenda e laboratori artigianali, mentre alle ore 18,00 ci sarà lo spettacolo di bolle giganti con l’artista Mariano Guz.

Domenica 21 settembre la festa prosegue con il mercatino dell’ingegno dalle ore 9,30 e dalle 14,00 ci saranno giochi tradizionali, intrattenimenti con artisti di strada, musica popolare, letture animate e laboratori. Alle ore 15,15 si esibirà il clown “Gunteria Soup” e alle ore 18,00 il giocoliere Niccolò Nardella.

Sempre domenica, alle ore 16,00 ci sarà la premiazione del concorso letterario “PLIF – una goccia di gioia nel mare della letteratura”.

Tutti gli spettacoli e le attività sono gratuite e per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione di promozione sociale La Voce al sito www.assolavoce.com